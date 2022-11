Rissa in famiglia | battesimo finisce nel sangue | feriti papà e nonno della neonata

...i componenti delladell'antagonista. La vittima incredula di quanto stava accadendo, non essendo a conoscenza che uno dei suoi figli era stato coinvolto pochi minuti prima nella, si è ......i componenti delladell'antagonista. La vittima incredula di quanto stava accadendo, non essendo a conoscenza che uno dei suoi figli era stato coinvolto pochi minuti prima nella, si è ...I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, nell’ambito delle attività finalizzate a infrenare il fenomeno degli episodi di violenza che nei giorni scorsi avevano destato allarme sociale e a con ...padre e figlio dopo la rissa, la vendetta, denunciati. A Ceglie Messapica i carabinieri della locale stazione per violenze ...