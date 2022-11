Rischio di contaminazione da allergeni | il richiamo per il Parmigiano

ilGiornale.it

... la collaborazione e ladelle idee si possa creare una diffusa attenzione alinformatico e migliorare la sicurezza di persone ed aziende pubbliche e private del Paese. RHC ha ...... non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o aper patologia'. Lo ... nasali e respiratorie in generale sono un importante' fonte diIl ministero della Salute ha diramato, tramite il proprio portale, un avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa dell'elevato rischio di presenza di allergeni: il comunicato fa riferimento a ...Vaccino anti influenza gratis per tutti. «Da sabato 26 novembre Regione Lombardia offrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi ...