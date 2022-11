Riparte la nuova stagione turistica invernale in Lombardia

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Presentate al Belvedere di Palazzole novità della2022-2023 della montagna lombarda, a partire dalla riapertura degli impianti sciistici, gli eventi sul territorio e le opere di restyling in vista dei Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Sono intervenuti all’evento Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Attilio Fontana, governatore della, Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda. “Regioneha riconosciuto nel turismo – ha sottolineato il presidente Attilio Fontana – uno degli asset principali per il suo sviluppo. E tale e tanta è la nostra attenzione per questo comparto fondamentale della nostra economia che investiamo risorse, energie, strutture per fare in modo siano sempre le migliori. Nelle ...