Rihanna ai Mondiali in Qatar fa impazzire i social | ma il video è una tripla fake news

Sky Tg24

In un video diventato virale su Twitter, mostra la musicistapartecipare ad una partita deiin Qatar con i colori del Brasile disegnati sul collo. Il filmato, diventato immediatamente virale sui social, non è altro che una fake news anzi una ...È veramente la star delle Barbados quella che rimbalza di social in social Le ipotesi sulle immagini virali diapprofondimentoQatar, no anche da Mel C: "Sono alleata della comunità ... Rihanna o la sosia Priscilla Beatrice ai Mondiali Nessuna delle due, il video è del 2014 In un video diventato virale su Twitter, mostra la musicista Rihanna partecipare ad una partita dei Mondiali in Qatar con i colori del ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Rihanna o la sosia Priscilla Beatrice ai Mondiali Nessuna delle due, il video è del 2014 ...