Rifiuti Roma | raccolta straordinaria domenica 27 novembre in tutti i municipi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Isono un problema secolare, inestirpabile, che non manca di gettare quasi sempre un’ombra sull’operato di qualsiasi amministrazione si succeda sul trono del Campidoglio. Per questo alle volte c’è bisogno di unaper far respirare un po’ i cittadini. Per questa, 27è infatti previsto un appuntamento straordinario incon lagratuita diurbani, ingombranti, elettrici ed elettronici. Per i cittadini che lo vorranno, ci saranno a disposizione ben 15 Ecostazioni mobili, una per ognio, che si aggiungeranno ai Centri difissi, che rimarranno aperti per la mattinata di ...