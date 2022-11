Responsabilità sociale | successone a Roma per la Nazionale Crazy for Football

Leggi su seriea24

Una partita evento. Un momento di condivisione e. Ben riuscito, a quanto pare. Al PalaTorrino c'erano oltre 400 persone presenti per la sfida tra le nazionali formate da giocatori con problemi di salute mentale, l'ormai conosciutissimafor. Una partita quella tra Italia e Senegal, organizzata dall'associazione no profit Ecos in collaborazione con Rai per la Sostenibilità e che ha potuto contare sul patrocinio della FIGC.