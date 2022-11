Renzi a raffica | «Meloni cadrà nel 2024 | alle Europee noi primi al 22% Pd dopo Letta? Chiunque farà meglio»

(Di giovedì 24 novembre 2022) La scommessa di Matteoè tutta concertata per le prossime elezionidel, quando il leader di Italia Viva è sicuro che la crescita registrata dal Terzo polo nei sondaggi è destinata a raggiungere vette altissime. «Fossi venuto qui un anno fa avreste detto che prendevo il 2% – ha detto in un’intervista alla Stampa – con Calenda oggi siamo in doppia cifra e tra un anno saremo al 22%.saremo il primo partito, scommettiamo?». Il risultato che rivendica finora è almeno la tenuta dello stesso Terzo polo e del suo rapporto con Carlo Calenda, che resiste nonostante le previsioni di rottura avessero sui giornali spesso quotazioni bassissime: «Tutti scommettevate che io e Calenda litigassimoun minuto e mezzo: invece vi abbiamo fregato. Siamo andati d’accordo ...

