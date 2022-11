(Di giovedì 24 novembre 2022) Associazioni, movimenti politici, sindacati e studenti in marcia per la. Ilè partito dal seminario e e raggiungerà il Municipio. L'iniziativa è stata promossa dCgil dopo ...

Associazioni, movimenti politici, sindacati e studenti in marcia per la legalità a. Il corteo è partito dal seminario e e raggiungerà il Municipio. L'iniziativa è stata promossa dalla Cgil dopo le inchieste giudiziarie che hanno attraversato le stanze del Comune."La corruzione è un patto illecito tra due o più sottoscrittori "il generale " e nessuno dei due contraenti hanno interesse a svelarlo. Questo loparticolarmente ostico e difficile da ... Rende dice “no” alla mafia, tutti in corteo per la legalità FOTO