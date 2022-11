Reddito di cittadinanza | percettori analfabeti | Bomba-Senaldi | La verità sulla proposta di Valditara

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta le parole del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe: "Evviva il ministro Giuseppeche ha detto di togliere ildia chi non ha studiato. Ovviamente la sinistra e i sindacati, che non hanno capito niente, si lamentano e gli danno del pazzo. Ma a cosa serve il? A far trovare lavoro alle persone che non trovano lavoro perché sonodi ritorno o hanno studiato pochissimo. Ora, voi assumereste un analfabeta? Obbligare chi percepisce ila fare la scuola dell'obbligo è un modo per aiutarli a trovare lavoro. Ma la sinistra non vuole: perché il sussidio è un modo per trovare dei voti. Questa cosa deve finire, viva ...