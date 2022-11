Reddito cittadinanza | sarà tolto a 400 000 persone Il sottosegretario Durigon riduce allarme opposizioni

... visto che ci sono molti dei temi che Confindustria ha posto in questi mesi, compreso un intervento su cuneo fiscale, energia,di. Criticare è abbastanza facile, offrire un'...È ufficiale, il governo Meloni ha deciso per lo stop aldi: già dal 2023 le domande non verranno più accolte e si passerà a un nuovo sistema di sussidi. Quello annunciato dall'esecutivo sembrerebbe un vero e proprio meccanismo di "...«Sul reddito di cittadinanza ci vuole grande attenzione. Dimenticare i poveri non è degno di un grande Paese e in un momento di difficoltà economica così grande non possiamo lasciare le famiglie senza ...Rincari anche per il tabacco riscaldato e per la cannabis light. Un pacchetto da venti sigarette costerà circa 70 centesimi in più. Bloccato invece l'aumento delle imposte sui liquidi per sigarette el ...