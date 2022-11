Recuperata bici rubata La polizia la restituisce al legittimo proprietario

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il personale del Commissariato Borgo ha denunciato un soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto presunto responsabile dei reati di furto aggravato e di possesso ingiustificato di arma da taglio. Gli accertamenti hanno preso avvio dalla denuncia, sporta presso il Commissariato, relativa al furto dellacletta del valore di circa 900 euro che sarebbe avvenuto nelle ore serali del 16 novembre scorso in via Minniti.Dalla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, si nota un uomo che, nella fascia oraria indicata dal denunciante, prima si avvicina allacletta, legata al palo della segnaletica stradale con una catena. Poi si allontana per poi ritornarvi dopo pochi minuti con una grossa cesoia con la quale trancia la catena per guadagnare la fuga a bordo della stessacletta. Maturando ...