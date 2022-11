Radunare tutte le applicazioni del nostro cellulare in un unico punto | trucco o funzione che non conoscevamo?

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) In alcuni video su YouTube, oppure ricercabili tranquillamente dalmotore di ricerca, ci saremo accorti che degli utenti siano in grado di gestire ledelin una maniera assai particolare. Qualcuno le posiziona in modi abbastanza strani manualmente, e questo lo sappiamo fare pure noi, ma c’è chi con un tap riesce a organizzarle in gruppi totalmente diversi da quelli che potremmo immaginare noi stessi. Ebbene, la domanda è la seguente: come ci riescono? Le app nei telefoni sono indispensabili – Computermagazine.itOgni sistema operativo ha i suoi segreti, ma nulla è così tanto impossibile come potremmo pensare che sia. Le app dei cellulari possono essere organizzate in tanti modi diversi, non per niente spetta a noi decidere quando e come gestirle nella maniera più consona possibile alle nostre esigenze. Da ...