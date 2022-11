Quotidiani sportivi | le prime pagine | Mondiali folli | oggi tocca a CR7

Commenta per primo L'impresa del Giappone contro la Germania catalizza l'attenzione dei principaliche tornano sulla vittoria di Nagatomo e compagni per ribadire l'eccentricità di questi Mondiali pieni di sorprese. C'è spazio, soprattutto sui giornali spagnoli, per celebrare ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi giovedì 24 novembreLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 24 novembre 2022, dei ...Oggi il Portogallo debutta contro il Ghana, CR7 aspetta una nuova squadra e prova a sfruttare la vetrina: gli arabi fanno ponti ...Il noto conduttore televisivo Daniele Bossari, tifosissimo del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport per parlare un po' dei rossoneri e ha parlato di ...