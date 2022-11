Quanto pesa il turismo nel Pil di Napoli | la classifica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutisial sesto posto nella graduatoria delle città italiane che trasformano in ricchezza l’afflusso di turisti. Ne dà conto uno studio di Sociometrica pubblicato oggi dal Sole 24 Ore con l’elaborazione di dati Istat sui primi 500 comuni per presenze turistiche, dove, vale a dire, si concentra l’83% del totale degli ospiti in Italia. In attesa del milione di turisti annunciati per le prossime festività natalizie, il Pil è spinto dalper l’1,54% nel capoluogo partenopeo, dove vale circa 1,36 miliardi. Meglio difanno Roma (7,65 miliardi per un +8,69%); Milano (3,48 miliardi per +3,96%); Venezia (3,08 miliardi per +3,5%); Firenze (2,84 miliardi per 3,23%) e Rimini (1,44 miliardi per +1,64%). “In Italia ci sono 3390 comuni che producono ...