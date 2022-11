Quanti soldi ha guadagnato l’Italia con la semifinale di Coppa Davis? Il montepremi | cifre milionarie per i giocatori

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022)si è qualificata alle semifinali della2022. Gli azzurri hanno sconfitto gli USA per 2-1 sul cemento indoor di Malaga e si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione per Nazionali di tennis. Lorenzo Sonego si è inventato una magia in apertura contro Frances Tiafoe, poi Lorenzo Musetti ha perso contro Taylor Fritz. A quel punto è sceso in campo il doppio composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli, capaci di conquistare il successo risolutore. I ragazzi del capitano Filippo Volandri torneranno in campo sabato 26 novembre per fronteggiare la vincente del confronto tra Canada e Germania, con l’obiettivo di continuare la caccia all’Insalatiera. Si tratta di un risultato decisamente rilevante dal punto di vista agonistico e sportivo, anche perché la nostra Nazionale sta ...