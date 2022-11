Qualificazioni Europei 2024 | le date e il calendario

(Di giovedì 24 novembre 2022) Con l’Italia campione in carica, parte la marcia verso glidi calcio del. La Germania, nazione ospitante, aspetta di conoscere le 23 nazionali che parteciperanno alla fase finale. I primi 20 posti saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione, con le prime due classificate di ogni girone che andranno in Germania. Per quanto riguarda gli ultimi tre posti, bisogna aspettare gli spareggi, legati alla Nations League 2022/23. Il sorteggio della fase di qualificazione avrà luogo a Francoforte, domenica 9 ottobre 2022. Per la fase di qualificazione si parte il 23 marzo del 2023, giorno delle prime gare del percorso che porterà in Germania. Il 21 marzo però avranno già luogo le semifinali degli spareggi dopo la Nations League. L’ultima giornata di qualificazione si svolgerà il 19-21 novembre del 2023. La Nazionale di Mancini vuole esserci ...

Una vittoria ed una sconfitta per la Svizzera nei due match di un anno fa: successo esterno contro Lussemburgo per 54 - 58 e ko interno contro la Slovacchia per 50 - 65 . Le svizzere cercano quindi il ...Sono state lasciate fuori per quest'occasione, dunque, Ilaria Panzera, Sara Madera, Silvia Pastrello ed Elisa Penna . In tre casi su quattro si tratta delle più giovani, il che fa ricondurre quasi a ...La diretta live di Italia-Svizzera, sfida valida come terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Italia-Svizzera, terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2023 di basket femminile ...