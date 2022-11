Quali sono i televisori in offerta per il Black Friday 2022 | sconti da Unieuro | MediaWorld ed Euronics

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 novembre 2022) Come molti lettori già sapranno, è partita ufficialmente la settimana del. Parliamo di uno dei periodi più attesi per tutti i consumatori, che ora è finalmente arrivato e durerà ancora per qualche giorno. In particolare saranno i negozi di tecnologia con tantissimi prodotti hi-tech a presentare diverse offerte eanche fino al 50% su centinaia di prodotti di ultima generazione. Tra questi, uno degli oggetti più bramati e desiderati, anche in vista del prossimo Natale, è sicuramente il televisore, molti deigià incon prezzi sensazionali e grandiriservati esclusivamente a questo periodo, e quindi limitati nel tempo.gli addobbi natalizi inal ...