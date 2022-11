Qatar | gol capolavoro di Richarlison! – VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Richarlison a segno con una doppietta in Brasile Serbia, il secondo gol è un gioiello di prodezza tecnica –Assist al bacio di Vinicius dalla sinistra, controllo al volo e sforbiciata. Questa è la prodezza di Richarlison, autore di una doppietta nella sfida tra Brasile e Serbia. Un gol che si candida ad essere il gol copertina di2022. COMO MITA ESSE IT BOY BRASILEIRO RICHARLISON pic.twitter.com/CRueZ3Q5g8— ? (@inaye9n) November 24, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo segnato ma poi prendiamoche ci arrivano dal nulla. Non possiamo prendere questo tipo di ...... "Risultato che non ha molto senso" Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha commentato il successo per 3 - 2 ai danni del Ghana all'esordio nei Mondiali di2022. Di seguito le sue parole. "...Il Portogallo batte 3-2 il Ghana nella prima partita dei Mondiali di Qatar 2022, appuntamento molto sentito da CR7 dopo la separazione dal Manchester United ...