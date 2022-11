Qatar 2022 | Ronaldo ' Il Fenomeno' positivo al covid | non ci sarà per Brasile-Serbia

Due pali e poche altre occasioni hanno animato (non pi di quel tanto) la prima sfida del Gruppo H a. Tra Uruguay e Corea del Sud infatti finita 0 - 0 con le due squadre che si sono ...... proprio come gli odierni Mondiali, dall'anno venturo si svolgerà in, tuttavia la cerimonia ... Buzz Car of the Year 2023, il logo ufficiale VEDI ANCHE Kia EV6 è Car of the Year. Riguarda la ...La Korea ha fermato sullo 0-0 l'Uruguay, anche se i sudamericani hanno avuto un paio di occasioni, sciupate sotto rete. Nell'Uruguay c'erano tante conoscenze dell'Italia, gente ...Ronaldo si era recato in Qatar per assistere alla partita del Brasile contro la Serbia. Ha sottolineato che stava andando bene e ha detto che si isolerà nella sua camera d’albergo per cinque giorni.