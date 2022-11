Qatar 2022 | Ronaldo il fenomeno ha il covid | niente stadio per lui

(Di giovedì 24 novembre 2022) Brasile,positivo al-19: ilera atteso alloe invece dovrà rimanere in isolamento in hotel Mentre il Brasile è in campo contro la Serbia al suo debutto infa il tifo… dalla sua camera di hotel a Doha. Il, atteso in tribuna, era atteso allo, ma è stato fermato dal. Il brasiliano dovrà rimanere in isolamento per i prossimi 5 giorni, come riportato dall’Ansa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il mondo della tecnologia e del calcio non si intersecano solamente per quel che riguarda i Mondiali in, in quanto il periodo potrebbe essere interessante anche per "collaborazioni" di più ampio respiro. A tal proposito, sono emerse delle indiscrezioni in merito alla presunta volontà di ...'Oggi Lukaku si è allenato in gruppo, adesso dovremo vedere come reagirà il suo corpo. Non penso che sia pronto per giocare dall'inizio contro il Marocco, ma sembra stare bene e sono felice di ...Il Portogallo debutta con il segno più nei mondiali del Qatar imponendosi per 3-2 sul Ghana. Di sofferenza ma vittorioso. Il Portogallo debutta con il segno più nei mondiali del Qatar imponendosi per ...I suoi compagni, in Qatar, si sono rifiutati di cantare l’inno contro l’Inghilterra, come segno di protesta per le violenze scoppiate nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane deceduta il 16 ...