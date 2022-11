Qatar 2022 | Richarlison trascina il Brasile che batte la Serbia 2-0

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Ilinizia nel migliore dei modi la propria avventura ai Mondiali in: i verdeoro vincono 2-0 contro lagrazie alla doppietta disiglata nel secondo tempo. Una vittoria che vale il primo posto nel girone G: lunedì ci sarà lo scontro diretto contro la Svizzera per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale mentre Tadic e compagni si giocheranno la permanenza nella rassegna iridata contro il Camerun. Alla formazione tutta fantasia dalla trequarti in su schierata da Tite, il ct serbo Stojkovic ha risposto con una squadra muscolare soprattutto a centrocampo. Il risultato è stato quasi scontato, con una prima frazione parecchio bloccata e con pochissime occasioni da gol: due quelle di marca brasiliana, prima col tiro debole da dentro l'area di Raphinha, poi con la conclusione ...

