Qatar 2022 | la Germania non sarà punita dalla Fifa per le ‘bocche coperte’

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – I giocatori della Grmania non dovranno affrontare alcuna azione disciplinare da parte dellaai Mondiali didopo aver portato la protesta della fascia ‘One Love’ ad un nuovo livello. I calciatori, prima della gara con il Giappone, si sono coperti la bocca durante una foto di gruppo. La mossa ha segnato un altro giorno di tensione tra le sette nazioni europee che hanno sostenuto la campagna One Love e la, con il gruppo – che comprende le federazioni calcistiche inglese e gallese – che esplora le proprie opzioni legali sulla questione. Parlando del gesto delle “bocche coperte”, dopo la sconfitta per 2-1 della sua squadra contro il Giappone, il Ct dellaHansi Flick ha dichiarato: “Era un segnale, un messaggio che volevamo lanciare. Volevamo trasmettere il ...

Dopo la gara dei Mondiali di calcio vinta a sorpresa dal Giappone sulla Germania, i supporter nipponici si sono prodigati nel raccogliere i rifiuti accumulati sulle tribune durante l'incontro.