Qatar 2022 | gruppo G | Brasile-Serbia 2-0**

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lusail, 24 nov. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 lain un match delG dei mondiali di Qatar, disputato allo stadio di Lusail. A decidere il match la doppietta di Richarlison, a segno al 62' e al 73'. I verdeoro sono in vetta al girone insieme alla Svizzera con 3 punti, Camerun esono invece a zero.

Federico Bernardeschi ha poi concluso la sua intervista parlando del mondiale che si sta svolgendo ine di una delle protagoniste della kermesse internazionale, la Spagna: secondo il calciatore ...... e in molti avevano sospettato che l'attaccante si fosse "risparmiato" in vista di. Ma contro il Brasile , il giocatore della Juve parte dalla panchina: "Alla luce di questa panchina ...Lusail, 24 nov. - (Adnkronos) - Il Brasile batte 2-0 la Serbia in un match del gruppo G dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio di Lusail. A decidere il match la doppietta di Richarlison, a ...Brasile - Serbia 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo G del Mondiale Qatar 2022.