Qatar 2022 | europarlamentari M5S con la fascia ‘One love’ proibita ai Mondiali

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Tutti glidel Movimento 5 Stelle indosseranno oggi durante la votazione della risoluzione sui diritti umani inladurante le partite della Coppa del Mondo”. Lo annuncia Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. “Con questo gesto – continua – vogliamo esprimere solidarietà alla comunità Lgbtq e verso quei calciatori a cui è stato vietato di indossarla durante le competizioni. Bene ha fatto la nazionale tedesca a scegliere un’altra via per manifestare il proprio dissenso. Lada capitanoè un segnale di tutto il Parlamento Europeo contro ogni forma di discriminazione dell’orientamento sessuale. E arrivato il momento di ...

Camerun 1990, Senegal 2002, Ghana 2010. Tre nazionali che non rappresentano soltanto il punto più alto della storia del calcio africano ai Mondiali, ma che sono legate da un'infinità di parallelismi e ...Nelle settimane dal 28 novembre al 9 dicembre, infatti, la soap non andrà in onda a causa dei mondiali di calcio che si stanno tenendo in. Al suo posto, Rai 1 trasmetterà partite e ...Ex Udinese e Sampdoria, Bruno Fernandes è il jolly del Portogallo. Ecco le sue preferenze motoristiche tra supercar e auto meno appariscenti ...L’allenatore delle Fere a tutto campo ai microfoni di Sky. Su Cristiano Ronaldo: “Da fuori difficile capire le dinamiche dello spogliatoio, ma lui è determinante” Il tecnico rossoverde Cristiano Lucar ...