Qatar 2022 | De Santis | “Arbitro Belgio-Canada inadeguato e non aiutato dal Var”

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’diera palesemente, ma più degli errori sui due episodi dei rigori non dati ai nordamericani penso che al direttore di gara sia mancata l’interpretazione della partita, è mancato l’approccio e dialogo giusto coi giocatori. Ripensando all’arbitraggio del match inaugurale di Orsato la differenza si è vista”. E’ il commento all’Adnkronos dell’exinternazionale Massimo Deriguardo alla direzione di gara dello zambiano Janny Sikazwe nella sfida valida per il gruppo F del mondiale di. “All’arbitraggioin campo poi si è aggiunta anche la pessima prestazione del Var che non haSikazwe a correggere le decisioni sbagliate prese in ...

Camerun 1990, Senegal 2002, Ghana 2010. Tre nazionali che non rappresentano soltanto il punto più alto della storia del calcio africano ai Mondiali, ma che sono legate da un'infinità di parallelismi e ...Nelle settimane dal 28 novembre al 9 dicembre, infatti, la soap non andrà in onda a causa dei mondiali di calcio che si stanno tenendo in. Al suo posto, Rai 1 trasmetterà partite e ...Ex Udinese e Sampdoria, Bruno Fernandes è il jolly del Portogallo. Ecco le sue preferenze motoristiche tra supercar e auto meno appariscenti ...L’allenatore delle Fere a tutto campo ai microfoni di Sky. Su Cristiano Ronaldo: “Da fuori difficile capire le dinamiche dello spogliatoio, ma lui è determinante” Il tecnico rossoverde Cristiano Lucar ...