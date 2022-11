Qatar 2022

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 novembre 2022)del calcio,ci era già entrato a suon di gol, Palloni d’Oro e campionati vinti in mezza Europa. Ma oggi ci entra anche per undavvero “mondiale”. Con il gol segnatosfida contro il Ghana a, vinta dal suo Portogallo per 3-2, l’x attaccante della Juventus è diventato infatti ilgiocatoread aver segnato almeno una rete incampionati del mondo consecutivi. Prima di oggi, CR7 condivideva il primato di quattromarchiati col gol con Messi, Pelé e i giocatori tedeschi Uwe Seeler e Miroslav Klose. Già all’inizio della partitasi era mostrato teso e commosso, ...