«Qatar 2022 | chi la nega aiuta la causa della libertà»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Alberto Manassero ha commentato la sceltaFIFA di oscurare le immagini del gesto di protestaGermania inCon un editoriale intitolato «Oscurare laspot per la», Alberto Manassero su Tuttosport commenta così quanto visto (e non visto data la censura tv) in Germania-Giappone: «W la Fifa! W il! Nulla è più utile allaquanto la stupidità di chi la». Quanto alla scelta di oscurare le immagini da parteFifa, il commento è netto: «Una maleodorante coperta di ridicolo, signor (non signore, eh) Infantino» L'articolo proviene da Calcio News 24.