Prodotti tipici | Coldiretti ne individua 5 450 Record in Campania con 580 specialità Perché oggi sono a rischio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dall’Arrappata di San Chirico Raparo alla Slinzega, dalle Papacelle alla Porcaloca,5450 i tesori Made in Italy censiti chemessi adall’esplosione dei costi di produzione legata alla crisi energetica per la guerra in Ucraina. E’ quanto emerge dal nuovo censimento 2022 presentato dalladelleottenute secondo regole tradizionali protratte nel tempo per almeno 25 anni, presentata in occasione dell’inaugurazione del XX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dallaa Villa Miani a Roma. Una mappa dei sapori, della tradizione e della cultura della tavola Made in Italy che per quanto le tipologie vede nei primi tre posti del podio la squadra di pane, paste e dolci (1616), quella di ...