Probabili formazioni Portogallo-Uruguay | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ledi, match delladella fase a gironi deidi. Fischio d’inizio alle 20:00 di lunedì 28 novembre con le due squadre a caccia dei tre punti nel grande big match di questo girone. La partita potrà essere seguita in diretta sui canali Rai (Ri 1 in questo caso) e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Cristiano Ronaldo vuole prendersi la scena, ma dovrà fare i conti con la garra della retroguardia della nazionale di Alonso. Salutato Tabarez, il nuovo Ct sogna l’impresa ma deve gestire Cavani e Suarez, in ballottaggio l’uno con l’altro per il ruolo di partner di Darwin Nunez.– Ballottaggio tra Leao e Joao Felix. A centrocampo più ...

Brasile - Serbia, leBRASILE (4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT: Tite. SERBIA ...Cronaca in tempo realeufficiali Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Cronaca con commento e tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ...Il momento del Brasile è arrivato: la squadra di Tite questa sera debutta contro la Serbia in una partita tutt'altro che semplice. Ora, dopo le cadute di Argentina e Germania ...Dopo l'ottimo secondo tempo contro gli Stati Uniti, il Ct del Galles è orientato a schierare Moore dal primo minuto. Nessun propblema per Ampadu che sarà regolarmente in campo. Queiroz cambia il porti ...