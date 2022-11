Probabili formazioni Camerun-Serbia | seconda giornata Mondiali Qatar 2022

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ledi, match delladel girone G deidi. La formazione africana ha ottenuto come suo miglior risultato nella storia i quarti di finale raggiunti ad Italia 1990 e sperano quantomeno di riuscire ad uguagliare tale traguardo. Sono tanti gli ‘italiani’ presenti nella formazione di Rigobert Song, tra i quali Hongla ed Anguissa. La squadra balcanica, invece, è la Nazionale che vanta il maggior numero di giocatori provenienti dalla Serie A, su tutti i fratelli Milikovic-Savic, Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Il loro obiettivo è staccare il pass per gli ottavi di finale. La partita andrà in scena alle ore 11:00 di lunedì 28 novembre, chi avrà la meglio? Ecco di seguito le ...

Brasile - Serbia, leBRASILE (4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT: Tite. SERBIA ...Cronaca in tempo realeufficiali Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Cronaca con commento e tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ...Le probabili formazioni di Brasile-Svizzera, match valevole per la seconda giornata del girone G dei Mondiali di Qatar 2022.Brasile e Svizzera si sfidano nella seconda giornata del girone G dei Mondiali: dove vedere la gara in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.