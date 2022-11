Price Cap | l' Italia e altri 14 Paesi dice di no | ' Sembra uno scherzo di cattivo gusto'

... solidarietà tra i Paesi Ue e l'accelerazione dei permessi per le fonti rinnovabili), fino a quando non ci sarà sul tavolo un vero e proprio '', in modo che tutto venga adottato come un ...Segno più anche per il FTSE Italia Mid(+0,21%) e per il FTSE Italia Star (+0,23%). Il bitcoin ... Gli analisti di Jefferies hanno alzato da un euro a 1,4 euro il targetsulla società di ...ma un cap così alto, pensiamo sia insufficiente. Al contrario, rischia di alimentare la speculazione piuttosto che essere lo strumento per contenerla. Domani vedremo - afferma il ministro riferendosi ...Appena un mese fa, Mario Draghi sull’Italia regnante, non poteva passare giorno senza che i grandi giornali si occupassero di price cap. Pareva quasi che senza il tetto al prezzo del gas l’Italia ...