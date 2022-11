Premio Industria Felix | bene la Campania Kimbo | riconoscimento per la gestione e l’affidabilità finanziaria

(Di giovedì 24 novembre 2022)– L’Italia che compete: laè tra le regioni che si sono distinte per numero di aziende insignite. A cominciare dalla, azienda che, si legge in una nota, “sta vivendo un nuovo slancio nel senso dell’innovazione e dello sviluppo sui mercati internazionali”.ha ricevuto il “– L’Italia che compete”,esclusivo assegnato alle società italiane che si sono distinte per performance gestionali e affidabilitàsecondo un apposito rating a cura del Comitato Scientifico diche annovera rappresentanti del mondo accademico, delle associazioni di categoria e professionisti del ...

Sostenibilità, inclusione e rappresentazione al centro: Marco Rambaldi punta al primo. ... che promuove i talenti emergenti della moda grazie al sostegno dell'laniera australiana. ...La storia si svolge durante il grande passaggio dell'cinematografica dai film muti ai ... La trama di Babylon DalOscar Damien Chazelle , regista di LA LA LAND e WHIPLASH , un racconto ...Cy4Gate Group, società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica che le è stato attribuito il "Premio Industria Felix" tra le top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale ed affida ...I BEA (Best Event Awards) assegnati ieri sera. Per la prima volta a Roma: il più importante premio dedicato al mondo degli eventi che raccoglie l’intera event industry internazionale ...