Povertà | cala il rischio in Italia dal 18 | 6% al 16 | 8% con la politica di aiuto alle famiglie

anche il rischio di, dal 18,6% al 16,8% . A contribuire al miglioramento delle stime, la riforma dell'Irpef, l' assegno unico per i figli a carico , le indennità una tantum di 200 e 150 ...La scure del Reddito di cittadinanzasugli occupabili. Come si giustifica questa operazione "... che pur avendo un posto di lavoro sono in condizioni disia relativa (ovvero hanno un ...