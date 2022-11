Portogallo-Ghana 3-2 | nel finale i portoghesi hanno rischiato il pasticcio

(Di giovedì 24 novembre 2022)3-2. Finisce così il secondo match del gruppo H che adesso vede ilin testa 3 punti, Uruguay e Corea del Sud a 1, ea 0. Nelilha clamorosamente fallito il gol del 3-3 con Inaki Williams che da dietro è rientrato sul portiere che stava rilanciando, ha recuperato il pallone ma è scivolato. Fernando Santos preferisce Joao Felix a Leao. Nel primo tempo accade poco, anche se ilha il completo controllo della partita. Ronaldo in apertura sbaglia un gol piuttosto facile e poi anche un colpo di testa comodo per lui (ma solo per lui). Annullato poi a CR7 un gol che invece poteva essere convalidato, sembrava un normale contatto col difensore. Nel secondo tempo cambia tutto. Soprattutto dopo il rigore molto generoso ...

Esordio ai Mondiali con la Nazionale portoghese per Rafa Leao. Il classe '99 rossonero è subentrato al minuto 77 al posto di Ruben Neves, posizionandosi sull'esterno di sinistra, come nel Milan. Tre minuti dopo, l'ex Lille e Sporting realizza la sua prima rete con i lusitani. È solo una suggestione, ma la maglietta utilizzata da Cristiano Ronaldo per il riscaldamento che ha preceduto la partita ha fatto brillare gli occhi a molti tifosi e storcere il naso a tanti altri, e tra i colori della maglia spiccano quelli che fanno da sfondo al logo della "Nike".