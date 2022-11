Portogallo-Ghana 3-2 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 24 novembre 2022) . Esordio per Cristiano Ronaldo in questo mondiale, l’ultimosua carriera. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo Uruguay-Corea del Sud, anche ilscende in campo per completare il programma odierno e soprattutto per chiudere la prima giornata del Gruppo H. Il CT Fernando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.