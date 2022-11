Portogallo | CR7 se la ride facendo il ritratto a Pepe VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tra amici di lunga data non ci si risparmia le prese in giro. Cristiano Ronaldo ha disegnato ildi: il risultato è tutto...

Se dovesse segnare anche in questa edizione ,diventerebbe il primo giocatore ad andare a segno in 5 tornei iridati. Ilnon vince la gara d'esordio ai Mondiali dal 2006 mentre il Ghana ...Il futuro diAd oggi, è difficile poter decretare quale possa essere il futuro de portoghese, ... Un buon auspicio per il, che al contrario dello staff tecnico di Manchester ha tutte le ...Il quotidiano spagnolo AS cerca di analizzare le possibili destinazioni di CR7 in seguito al divorzio dello United. Premier League la priorità del cinque volte Pallone d'Oro.A Wall Street, i Red Devils vivono una delle giornate migliori dell'intero anno subito dopo la partenza della stella portoghese.