Pisa Lavori pubblici | approvato il piano triennale 2023-2025

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’avvio dei grandi progetti Pinqua per la riqualificazione dei quartieri e dei tanti interventi finanziati grazie ai fondi che il Comune si è aggiudicato sul PNRR. Ma anche ingenti risorse per alloggi Erp, edilizia scolastica e manutenzioni, sia per quanto riguarda la viabilità che il settore del verde e arredo urbano, continuando anche il grandedelle manutenzioni concentrato su asfaltature, marciapiedi, fognature, illuminazione, videosorveglianza e tutto quanto riguarda il decoro urbano. La Giunta comunale dihanei giorni scorsi il programmadelle opere pubbliche, oltre all’ultima variazione all’elenco deiprevisti per l’anno in corso. Entrambi i documenti dovranno essere approvati dal ...

Comune di Pisa

... consigliere regionale del Pd, nel territorio di. La Dda lo accusa perché, per ottenere ... Uno 'sconto' per favorire la societa Idrogeo nell'assegnazione diretta diurgenti commissionati ...Si continuerà a, sempre in ambienti e aule della Normale, con altri talk pubblici con ... nel palazzo della Presidenza della Giunta, con la "restituzione pubblica" di questida parte anche ... Lavori pubblici: approvato in Giunta il piano triennale 2023-2025 L'ente esprime il proprio cordoglio alla famiglia del professore, che fu allievo dello studioso lucchese Il ricordo del professore e giuslavorista Riccardo Del Punta nelle parole della Fondazione Gius ...(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Contiguità tra imprenditori in Toscana e 'ndrangheta, una nuova accusa di corruzione elettorale (in Regione) e altri indagati per un totale di 38 persone. Così due avvisi di ...