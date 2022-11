Autosprint.it

Già a dicembre, infatti, si torna inper delle sessioni di test, mirate allo sviluppo delle gomme da bagnato. Ancora oggetto di aspre critiche dai piloti, soprattutto le gomme full wet, ...A prescindere da tutto vogliamo ringraziareper il supporto che ci ha offerto'. Infine, un ... sia qui inche a Woking. E' stata una lunga stagione e adesso torneremo al McLaren ... Pirelli in pista a dicembre per lo sviluppo delle gomme da bagnato Tre sessioni di prova nei prossimi tre mesi si terranno tra il Paul Ricard e Fiorano per migliorare due specifiche finite nel mirino dei piloti, a criticare le Pirelli full wet ...Test Abu Dhabi: i team di Formula 1 sono scesi in pista lavorando in ottica 2023 con le nuove gomme Pirelli. Tante novità ...