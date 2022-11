Piazza Affari tiene | tonfo per Banca Generali

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – Altra giornata senza cambiamenti sostanziali per le Borse europee e per, con Wall Street chiusa per la festa del ringraziamento e la Fed che ha aperto ad aumenti dei tassi d’interesse meno aggressivi del previsto. I listini del Vecchio Continente sono comunque positivi, nel giorno in cui continua a scendere il prezzo del petrolio, con la seduta che diventa nervosa per i titoli legati al greggio. Tra i Paesi membri dell’Ue, poi, montano le polemiche sulla proposta della Commissione europea sul tetto al prezzo del gas. La soglia proposta a 275 euro al megawattora non convince i governi del Sud e gli analisti, con il valore del metano che continua a salire al Ttf di Amsterdam. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,61% e chiude a 24.730,89 punti. Torna poi a salire lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attestandosi attorno ai 183 ...

Borsa Italiana

Seduta in lieve rialzo per, con il FTSE MIB , che termina a 24.731 punti, mentre, al contrario, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All - Share , che rimane a ...In una seduta caratterizzata dall'assenza di indicazioni da Wall Street, chiusa per il Giorno del Ringraziamento, ail FTSE MIB ha così terminato la giornata in rialzo dello 0,61%. Tra ... Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari In una seduta caratterizzata dall'assenza di indicazioni da Wall Street, chiusa per il Giorno del Ringraziamento, a Piazza Affari il Ftse Mib ha cosi' terminato la giornata in rialzo dello 0,61%. Tra ...Finale positivo per Piazza Affari e le altre borse europee, orfane di Wall Street chiusa per la festività del Thanksgiving Day. Il Ftse Mib termina in pro ...