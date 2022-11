Pescato il pesce rosso più grande al mondo | il video è impressionante

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 novembre 2022) È statoilpiùdel. Ildel momento sta facendo il giro del web ed ha lasciato tutti senza parole: ecco di che cosa si tratta. Un evento che ha fatto il giro delin poche ore quello che si è verificato in un lago francese dove l’animale era stato introdotto circa venti anni fa. Ilre inglese è riuscito in una vera e propria impresa da record, anche perché non è stata una pesca molto semplice. In quanto ilè stato complicato da catturare, come è stato ammesso. fonte foto: CanvaLa pesca è uno sport e non solo un’attività all’aperto. Questo perché richiede abilità e impegno fisico, tutti e due i requisiti che la fanno una delle attività più agonistiche che ...