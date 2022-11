Perché Alessandro Michele ha lasciato Gucci

Leggi su amica

(Di giovedì 24 novembre 2022) foto: imaxtree Ha sempre sfiorato l’inconoscibile. Fino a renderlo concreto, reale e, soprattutto, vendibile. Ha raddoppiato nel giro di cinque anni le vendite digrazie a una moda eclettica, libera, dal sapore vintage e barocco. Ricca di colori, poesia, fantasie, collaborazioni e simboli. Così, con la sua visione massimalista ha alimentato l’inversione di tendenza di maggior successo di sempre nel settore del lusso moderno. Oggi, è la fine di un’era per il più grande marchio di moda italiano (nonché il più desiderato del 2022)., direttore creativo didal 2015, sta per lasciare l’azienda. Lo studio di design difa sapere in una nota che «continuerà a portare avanti la direzione della maison» fino a quando non verrà annunciata una nuova configurazione creativa. ...