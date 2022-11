Pensioni | rivalutazione piena solo per quelle fino a 2 100 euro Chi prende di più perderà in media 100 euro al mese

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il governo fa cassa sulle, riducendo – perrelativamente “alte” – gli aumenti previsti dal gennaio 2023a fine 2014. Che già in partenza non sarebbero bastati per recuperare la perdita di potere d’acquisto causata dall’inflazione galoppante, visto che il Tesoro due settimane fa aveva fissato a +7,3% l’adeguamento garantito per l’anno prossimo e come è noto i prezzi stanno ormai aumentando a doppia cifra. La bozza della manovra circolata mercoledì sera conferma le anticipazioni dei giorni scorsi: le fasce di indicizzazione delleraddoppiano, passando da tre a sei. Per le minime arriva un mini incremento aggiuntivo che le porterà a 570dagli attuali 524. Ma a partire dache superano di quattro volte il minimo – si parla quindi di ...

tagliata per due anni: l'assegno minimo arriva a 572 euro. Sale la tassa sul fumo, +20 centesimi a pacchetto Aumento sigarette di 20 centisimi Ammonta a circa 20 centesimi il ...La Legge di Bilancio modifica le fasce di importo e le aliquote di indicizzazione per la2023 e 2024. Oltre alle anticipazioni della premier, Giorgia Meloni , sull'aumento "extra" delleminime e sulla riduzione degli aumenti previsti per quelle di importo ...MILANO - "Riteniamo sia importante rimettere a sistema la riforma pensionistica, ma questo necessita di tempo e valutazioni, perché non ci possiamo permettere di fare tropppe salvaguardie per gl ...Il taglio non sarà relativo all'importo base, ma alla rivalutazione in rapporto all'inflazione. In pratica le pensioni che superano più di 4 volte la minima (dunque i 2100 euro lordi al mese), non ...