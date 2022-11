Pensioni | Opzione Donna favorisce le madri | «Ma così la norma è incostituzionale»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il governo Meloni ha annunciato che nella Legge di Bilancio sarà presente una modifica di, ovvero lache consente a chi èe ha fatto un lavoro usurante di andare in pensione anticipata. Dal 2023 sarà possibile andare in pensione con 35 anni di contributi ma con almeno 60 anni di età. Le lavoratrici con un figlio usciranno a 59, chi ne ha due uscirà a 58. Ma sempre con il ricalcolo dell’assegno che arriva a tagliare il 30% del contributo finale. L’agenzia di stampa Ansa ha fatto sapere che nella bozza l’articolo che riguardava ancora riempito (come altri), visto che per adesso c’è solo il titolo. Ma nel frattempo c’è chi fa notare che lapresenta profili di incostituzionalità molto marcati. E potrebbe ...

Confermata l'"donna" per tutto il 2023 con delle modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Rivisitata l'"Ape sociale", che viene confermata ...... manca invece la norma: è così ad esempio per 'donna', ma anche per un finora inedito 'contributo di solidarietà temporaneo'. Molte le misure note - aiuti contro il caro bollette,...Tutte le pensioni saranno rivalutate nel 2023, ma quelle al di sopra dei 2.100 euro lordi mensili avranno un adeguamento all’inflazione meno generoso e decrescente via via che aumenta ...Quali sono le principali differenze tra Quota 103 e Quota 41 Quale conviene di più Ecco tutto quello che c'è da sapere.