Pensa l’Italia al posto della Germania… Quando Chiellini scambiò il razzismo col nazismo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Neuer ieri non si è fatto ammonire. Ha indossato la fascia regolamentare e non quella arcobaleno dei ribelli. La Germania ha cercato una via alternativa, pavida e ipocrita, per protestare contro la Fifa. In patria gli hanno rinfacciato che così non si fa, è una figuraccia. La Faz ha scritto che la foto (censurata dalla regia internazionale) dei giocatori con la mano a tapparsi la bocca rende perfettamente il senso incestuoso del gesto: hanno dimostrato di saper stare zitti. Altrove li celebrano per il coraggio; la foto è “iconica”, dicono. Fa discutere. Oggi Repubblica si chiede: e? Che avrebbe fattoalGermania? Nel caso la domanda non fosse sarcastica – non ci pare – rispondiamo noi. Noi stiamo ancora aspettando che, capitancampione ...