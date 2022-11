Pd | Orlando prende tempo | “Candidarmi? Tema non sono nomi | si rischia di indebolire una Costituente già a rischio cortocircuito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nel giorno in cui parte ufficialmente, con la riunione della Direzione Pd, il percorsodel Partito democratico, c’è chi, come la sinistra del partito, resta ancora indeciso su come posizionarsi in vista del prossimo Congresso. Se a sostenere il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, già in campo, cigià tutta Base riformista, la corrente degli ex renziani capeggiata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, ma anche gli “orfiniani” e gli uomini vicini a Graziano Delrio, c’è chi, per schierarsi, attende la corsa della neo deputata Elly Schlein, dall’ex segretario Nicola Zingaretti, passando per lo stesso Dario Franceschini, che con la sua AreaDem sembra intenzionato a sostenere l’ex leader di Occupy Pd. Ma è la sinistra di Bettini ea restare ancora indecisa. Il vicesegretario uscente Giuseppe ...