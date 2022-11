Payback sui dispositivi medici. 'Se non viene cancellato le aziende rischiano la chiusura'

(Di giovedì 24 novembre 2022) In seguito all'arrivo, in questi giorni, di lettere delle Asl con richiesta di pagamento per il periodo 2015 - 2018 da evadere entro 30 giorni, è partito l'appello di Massimiliano Boggetti, presidente ...

In seguito all'arrivo, in questi giorni, di lettere delle Asl con richiesta di pagamento per il periodo 2015 - 2018 da evadere entro 30 giorni, è partito l'appello di Massimiliano Boggetti, presidente ...Se richiedi carta di creditoAmerican Express entro il 27 dicembre, puoi ricevere 50 euro di scontotuoi acquisti spendendo almeno 250 euro nei primi tre mesi dall'emissione. Se sei già ...In seguito all'arrivo, in questi giorni, di lettere delle Asl con richiesta di pagamento per il periodo 2015-2018 da evadere entro 30 giorni, è partito l'appello di Massimiliano Boggetti, presidente d ...Per tutti coloro che diventano titolari di una carta di credito American Express PAYBACK, 50 euro di sconto sui propri acquisti.