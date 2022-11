Pavè Gelati&Granite – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 novembre 2022)Gelati&Granite Via Cesare Battisti, 21 – 20122Tel. 02/94383619 Sito Internet: www.pave.com Tipologia: gelateria Prezzi: coni e coppette 2,50/4€, 24€/kg Chiusura: mai OFFERTA Qualità della materia prima, artigianalità ed estro sono i punti cardine su cui si basano i gelati di Pavé. Sempre naturalmente cremosi grazie ad un’attenta mantecatura e dal gusto equilibrato per un dosato uso dello zucchero, hanno anche dei gusti molto particolari che vanno al di là dei soliti classici alla frutta o alle creme. Facilmente visibili sulla parete antistante il bancone, i gusti sono delle vere e proprie ricette che spesso comprendono alcuni prodotti tipici del territorio italiano, come le mandorle di Sicilia, il chinotto, il pistacchio di Bronte, il kiwi giallo o la sbrisolona; sempre presenti anche le granite alla frutta. ...