Pattinaggio artistico | Grand Prix Espoo 2022 | Malinin per stupire ancora | spettacolo assicurato con Mai Mihara

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sarà un appuntamento tutto da vivere la sesta e ultima tappa del-2023 di, eccezionalmente in scena adopo la cancellazione della Rostelecom Cup. Sul ghiaccio finlandese infatti faranno capolino tanti dei protagonisti dell’intera stagione, motivati ae incantare il numerosissimo pubblico presente. Il più atteso sarà Ilia, il giovanissimo statunitense passato alla storia per aver completato in gara il quadruplo axel, elemento che certamente cercherà di atterrare anche in questo contesto, con l’obiettivo di conquistare agilmente il pass per le Finali di Torino, dove incontrerà tutti i principali avversari che sfiderà nel resto dell’annata sportiva. Riflettori puntati poi sul nipponico Shun Sato, ...