Pattinaggio artistico a rotelle | ufficializzato il calendario 2023 Tutti gli eventi Nazionali e Internazionali

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) È tempo di pensare alla stagionenel mondo del. Dopo i trionfali World Skate Games di Buenos Aires infatti la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha diramato oggi, giovedì 24 novembre, ildi massima riguardante la nuova annata sportiva, la quale sarà nuovamente ricchissima di. In prima battuta a partire saranno gli stage federali, tornati a pieno regime dopo lo stop forzato della pandemia. Sono ben otto gli appuntamenti pianificati (uno è stato già svolto a Castel Goffredo), cinque della specialità del libero, uno per l’inline, uno per la Solo dance e un altro per la coppia danza. Nel mese di febbraio invece sarà la volta degli importantissimi raduni federali, prima occasione per testare lo stato di forma dei pattinatori ...