Patrizia Rossetti svela quello che è successo in hotel | “Urla | telefono | il guardiano”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo essere risultati positivi al Covid Attilio Romita, Wilma Goich,, Luca Onestini e Charlie Gnocchi sono rimasti chiusi nelle loro camere d’per quasi due settimane. Ieri i gieffini sono tornati nella casa di Cinecittà e hanno parlato diche èin albergo in questi giorni. Wilma ha rivelato che lei e gli altri comunicavanondo ed ha aggiunto che c’era unche controllava che non si incontrassero.invece ha spiegato che per seguire la diretta durante le due puntate la produzione aveva dato loro un(senza la possibilità di navigare su internet).e Wilma Goich:che è ...

Grande Fratello

Aperitivo con sorpresa per i coinquilini della casa del Gf Vip . Dopo circa due settimane di isolamento a causa del Covid ,, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono negativi e possono finalmente fare ritorno a pieno titolo nel reality. Gf Vip, Antonino Spinalbese fa sul serio con ...Per cui rientrano in Casa:; Wilma Goich; Luca Onestini; Charlie Gnocchi; Attilio Romita. Ecco Il Video Mediaset Le opinioni di Patrizia Rossetti sulle tensioni dei #Donnalisi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Geoge Ciupilan è sicuramente tra i concorrenti meno "attivi" all'interno della casa del Fratello Vip, eppure è tra i più amati. Durante la puntata di lunedì sera Alfonso Signorini ha svelato la diffic ...